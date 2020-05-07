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Президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса крупнейшей атакой в истории страны.

Он сказал, что болезнь ударила по США хуже, чем когда Япония бомбила Перл Харбор, или когда произошли террористические нападения на США 9 сентября 2001 года, пишет ВВС.

С момента появления вируса в китайском городе Ухань, им заразились 1,2 миллиона американцев, умерли более 73 тысяч.

«Мы переживаем худшую атаку на нашу страну. Это крупнейшая атака, которая с нами случалась, - сказал президент США, общаясь с репортерами в Белом доме. - Это хуже, чем Перл Харбор, хуже, чем Всемирный торговый центр (атака 9 сентября 2001, - ред.)».

По его словам, всего этого не должно было произойти, ведь вирус могли остановить в очаге распространения в Китае, но не остановили.

Отношения между США и Китаем снова ухудшились после новых обвинений госсекретаря США Майка Помпео в том, что Пекин скрывал информацию о вспышке.

Чиновник заявил, что есть «огромные доказательства» того, что коронавирус изобрели в китайской лаборатории, хотя и признал, что происхождение вируса до сих пор неопределенно.
ForUm

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