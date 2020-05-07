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6 мая около 15:20 в полицию поступило сообщение о том, что Золочева детей засыпало песком, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения. По указанному адресу стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком. Двоих из них удалось получить сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационных мероприятий ребенка спасти не удалось.

Следственным отделом Золочевского отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
ForUm

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