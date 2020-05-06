Метро в Харькове будет открыто согласно постановлению Кабмина, заявил мэр города Геннадий Кернес в эфире телеканала «НАШ».

Отвечая на вопрос ведущего, Кернес сказал, что самовольно метро не откроют, но «Кабмин пусть думает, как нам выходить из этого».

«Вся тонкость в то, что этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он все время был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, ​​не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это «рассадники» коронавируса.

Лучше бы он подумал, где больше тестов взять», - сказал Кернес.

По словам мэра, он хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена, однако город будет ждать соответствующее решение правительства.

Напомним, Кабмин с 17 марта постановил работу метро.

Тогда мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался останавливать работу метро.