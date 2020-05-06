Метро в Харькове будет открыто согласно постановлению Кабмина, заявил мэр города Геннадий Кернес в эфире телеканала «НАШ».
Отвечая на вопрос ведущего, Кернес сказал, что самовольно метро не откроют, но «Кабмин пусть думает, как нам выходить из этого».
«Вся тонкость в то, что этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он все время был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это «рассадники» коронавируса.
Лучше бы он подумал, где больше тестов взять», - сказал Кернес.
По словам мэра, он хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена, однако город будет ждать соответствующее решение правительства.
Напомним, Кабмин с 17 марта постановил работу метро.
Тогда мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался останавливать работу метро.
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