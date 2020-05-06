также в разделеПолитика
Президент грозит увольнением главам ОГА, где медикам не выплатили доплаты 7
Зеленский не поедет на парад к Лукашенко 13
Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака 54
Минздрав нашел «козла отпущения» в путанице с доплатами врачам 39
Джангиров: Подключить к мирным переговорам парламент – это идея не ОП, а Медведчука 38
Украина предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ представителей ОРДЛО 155
Зеленская зовет украинцев на «большой разговор» 47
Нардепы предлагают вернуться к обычному режиму работы ВР 18 мая 14
Кулеба назвал три тактических задачи в вопросе возвращения Крыма 22
Саакашвили заявил, что будет работать в Нацсовете реформ 25
КСУ просят разъяснить, что означают «достойные условия жизни» 50
Кулеба: Состав делегации в ТКГ усилили 11
В Раде планируют изменить процедуру увольнения министров 42
Лукашенко зовет глав государств на парад в Минск 43
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР 43
Вашингтон официально отреагировал на запрос Медведчука по американским биолабораториям 1662
Внеочередная Рада впервые соберется по требованию оппозиции 71
Зеленский утвердил состав делегации в ТКГ 31

Метро в Харькове будет открыто согласно постановлению Кабмина, заявил мэр города Геннадий Кернес в эфире телеканала «НАШ».

Отвечая на вопрос ведущего, Кернес сказал, что самовольно метро не откроют, но «Кабмин пусть думает, как нам выходить из этого».

«Вся тонкость в то, что этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он все время был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, ​​не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это «рассадники» коронавируса.

Лучше бы он подумал, где больше тестов взять», - сказал Кернес.

По словам мэра, он хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена, однако город будет ждать соответствующее решение правительства.

Напомним, Кабмин с 17 марта постановил работу метро.

Тогда мэр Харькова Геннадий Кернес отказывался останавливать работу метро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
30
Теги