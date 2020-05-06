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В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это суточный прирост в 6,8% по сравнению со вторником, передает Интерфакс.

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, и страна вплотную приблизилась к Германии и Франции: согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции – 169,6 тыс.

Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве - 5858. Общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

В Московской области 829 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - 312, в Нижегородской области - 272.

Число жертв вируса достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние 24 часа, 50 из них - в Москве.

Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, в том числе 1462 человека - за последние сутки.
ForUm

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