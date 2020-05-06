Власти КНР считают более неотложной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса, заявил постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй.

«Высший приоритет сейчас - сконцентрироваться на борьбе с эпидемией, пока мы не добьемся окончательной победы», - приводит Интерфакс его слова, сказанные в ответ на вопрос, следует ли экспертам Всемирной организации здравоохранения ожидать приглашения в Китай для расследования деталей животного происхождения вируса.

«По поводу, будет ли такое приглашение и в какой форме, нам нужно, чтобы были верно расставлены приоритеты, и, с другой стороны, нам нужна правильная атмосфера», - сказал он.

Чэнь Сюй отметил, что в нынешних обстоятельствах необходимо правильно распределять ресурсы, а также «вести гонку со временем» для спасения как можно большего числа жизней. «Речь не о том, что мы не терпим каких-либо расследований, изысканий или оценок», - отметил Чэнь Сюй.

Кроме того, он назвал «абсурдными и смехотворными» попытки политизировать проблему коронавируса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось из-за происшествия в лаборатории.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео не располагает доказательствами того, что источником вспышки коронавируса является лаборатория в Ухане.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус «не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован».

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.