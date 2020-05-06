также в разделеМир
Bloomberg: Лекарство от коронавируса может появиться уже осенью 10
РФ по числу случаев коронавируса приблизилась к Франции и Германии 11
Том Круз и Илон Маск планируют снять фильм в космосе 14
В мире от COVID-19 вылечились почти 1,2 миллиона человек 21
Нидерландские ученые выявили антитела, которые борются с COVID-19 30
ВОЗ прокомментировала заявления США о происхождении коронавируса 42
В Израиле заявили о создании действенной вакцины от коронавируса 654
Заявление президента Румынии вызвало дипломатический спор с Венгрией 121
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о России. В РФ назвали их «русофобскими» 26
В Иране провели деноминацию и изменили название валюты 41
Спецслужбы Британии: Хакеры РФ пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19 21
Власти США предупредили о вмешательстве РФ в выборы-2020 33
Россиян поздравили с 9 Мая плакатом с финским солдатом 46
Число случаев COVID-19 в мире превысило 3,6 миллиона 18
Астрономы обнаружили во Вселенной «загадочные сигналы» 61
СМИ: Китай скрывал информацию о коронавирусе, чтобы накопить медицинские товары 25
Египет решил открыть отели 30
Трамп: США зря финансируют ВОЗ 18

Власти КНР считают более неотложной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса, заявил постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй.

«Высший приоритет сейчас - сконцентрироваться на борьбе с эпидемией, пока мы не добьемся окончательной победы», - приводит Интерфакс его слова, сказанные в ответ на вопрос, следует ли экспертам Всемирной организации здравоохранения ожидать приглашения в Китай для расследования деталей животного происхождения вируса.

«По поводу, будет ли такое приглашение и в какой форме, нам нужно, чтобы были верно расставлены приоритеты, и, с другой стороны, нам нужна правильная атмосфера», - сказал он.

Чэнь Сюй отметил, что в нынешних обстоятельствах необходимо правильно распределять ресурсы, а также «вести гонку со временем» для спасения как можно большего числа жизней. «Речь не о том, что мы не терпим каких-либо расследований, изысканий или оценок», - отметил Чэнь Сюй.

Кроме того, он назвал «абсурдными и смехотворными» попытки политизировать проблему коронавируса.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось из-за происшествия в лаборатории.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео не располагает доказательствами того, что источником вспышки коронавируса является лаборатория в Ухане.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус «не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован».

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
8
Теги