Массовые паломничества и многолюдные торжества уступят место маленьким группам паломников.

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Как сообщает «Благовест Инфо», об этом в интервью «Vatican News» рассказал генеральный комиссар (предсавитель Кустодии) Святой Земли в Италии фра Серджио Гальди Д’Арагона.

Путешествия к библейским местам уже не будут прежними. Строгие нормы социальной дистанции, правила собраний и дезинфекции публичных мест принуждают к радикальному пересмотру самого приёма гостей, который в настоящее время приостановлен карантином.

В ближайшем будущем массовые посещения и многолюдные торжества уступят место маленьким группам паломников, которым не придётся пересекаться друг с другом.

«Нам нужно будет по-новому переосмыслить пространства внутри святых мест. Наши базилики и святилища довольно обширны, и это позволит разместить в них группы до семидесяти человек», – заявил отец-францисканец.

Генеральный комиссар Святой Земли напомнил о Назарете, Гефсимании и Фаворе, которые ещё несколько месяцев назад не справлялись с наплывом паломников: «Понятно, что теперь всем нам придётся следовать иному стилю жизни также и в поездках, по крайней мере пока не будет найдена вакцина».

Транспортное сообщение между странами мира и Святой Землёй тоже останется прежним. Для перемещения небольших групп, число которых будет постепенно расти, станет необходимым умножение числа рейсов при высоком уровне безопасности. В этом заключена немалая трудность, отметил иеромонах: несомненно, потребуется «морально убеждать» местные власти, потому что Святая Земля обладает вселенским призванием.

«Иерусалим – это сердце христианства и святой город для других монотеистических религий; взгляд всех верующих мира обращён к Иерусалиму. Поэтому мы – Кустодия Святой Земли – будем делать всё, чтобы каждый мог совершить ‘паломничество своей жизни’», - сказал он.

Неожиданная и разрушительная пандемия остановила тенденцию роста числа гостей. По данным Христианского информационного центра, в 2019 году Святую Землю посетили 630 тыс христианских паломников.

«В этом году у нас всё было забронировано до самого Рождества, однако вирус перечеркнул все планы. Теперь лишь остаётся изобретать новые пути», – отметил генеральный комиссар.