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2,5 тыс верующих Украинской Православной Церкви С 25 сентября по 3 октября совершат паломническую поездку по Святой Земле, организатором которой выступил паломнический центр УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Паломнический центр отправляет на Святую Землю 22 группы, каждая группа состоит из 50-60 верующих.

«Человека меняет путь, по которому он идет. В нашем паломничестве на Святую Землю есть цель – прикоснуться к местам, где ходил  Спаситель Иисус Христос, но главное – к тому месту, где Он был Распят, где было положено Его Пречистое Тело и к тому месту, где  Он Воскрес», – сказал директор паломнического отдела УПЦ Владимир Телиженко.

Он объяснил, что в дни Рош ха-Шана (еврейского Нового года) хасиды  организовывают чартерные перелеты из Тель-Авива в Киев. Этот еврейский праздник в жители Израиля празднуют в разные дни, но всегда – осенью. Именно в этот период благодаря специально организованным перелетам верующие УПЦ могут сэкономить и совершить паломничество на Святую Землю по  доступной цене.
ForUm

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