Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что обещанные 300% зарплат всем медикам, которые противодействуют COVID-19, будут выплачены в ближайшие дни. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

По словам Степанова, выплаты за март и выплаты начиная с 1 апреля имеют разные механизмы. «О выплатах 300% заработной платы нашим медицинским работникам, работающим с COVID-19, что касается марта - еще 2 апреля мной был подписан приказ о выплате 300% окладов нашим медицинским работникам. После этого все без исключения средства были перечислены на места еще в середине апреля, чтобы все наши медицинские работники независимо от того, где они работают - или в стационарах или в экстренной скорой помощи - все они должны были получить 300% должностного оклада за март», - заявил он. Как сказал Степанов, 5 мая в связи с многочисленными сигналами из регионов он провел селекторное совещание с заместителями губернаторов и руководителями департаментов здравоохранения.



«Скажу откровенно: я был шокирован тем, что они мне начали рассказывать. Это был набор отговорок, почему они не перечислили (доплаты медикам. – Ред.) в полном объеме, за отработанное время», - подчеркнул он.

Министр обратился ко всем медикам, которые должны были получить зарплату в размере 300% за март: «Вы ее получите в ближайшее время, мы вам это обещаем, под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах. Поставлена задача до конца пятницы (8 мая . – Ред.) отчитаться по каждой больнице, по каждому медицинскому работнику, кто должен получить эту заработную плату», - подчеркнул Степанов.

«То, что касается заработной платы в 300% начиная с 1 апреля, - эта зарплата заложена в тариф COVID-19. Туда входит стоимость лечения, исходя из перечня лекарств, которые утверждены в нашем национальном стандарте, там определено, что есть 300% зарплаты наших медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт - постановление Кабмина от 24 апреля. Я убежден, что Национальная служба здоровья в течение одного-двух дней должна заключить соответствующие договоры и в ближайшее время перечислить все средства», - отметил Степанов.

«В ближайшие дни будут перечислены все средства, и вы получите все ту заработную плату, которую вы должны получить за апрель в полном объеме в 300%», - заверил министр.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.