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Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Романа Говду исполняющим обязанности прокурора Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНИАН.

Она отметила, что соответствующий приказ генпрокурор подписала еще 30 апреля.

Таким образом Говда является первым заместителем прокурора Киева и временно исполняющим обязанности прокурора столицы.

В свою очередь председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в Facebook написал, что во времена президентства Виктора Януковича Говда возглавлял отдел в Генеральной прокуратуре, который занимался преследованием «майдановцев». «Осуществлял надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ. То есть во время Революции достоинства Говда возглавлял отдел, давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативниками центрального аппарата МВД под руководством тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко», - написал Шабунин.

Также Шабунин утверждает, что уже во времена президентства Петра Порошенко Говда закрыл дело «мажора Станислава Товстошеева, которого год отмазывают от тюрьмы» (Товстошеев совершил ДТП в Киеве, в результате которого погиб человек. – Ред.).


 
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