После ракетного обстрела российскими оккупантами поселка Павлополь обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, находящаяся на вооружении РФ.
Она приобщена к материалам уголовного производства, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
3 мая 2020 представители террористической организации «ДНР», действующей под контролем Российской Федерации, осуществили ракетный обстрел села Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия.
Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении РФ.
Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
В дальнейшем собранные доказательства через Офис генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.
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