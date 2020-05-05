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Последние заявления президента Румынии Клауса Йоханниса относительно румынских венгров вызвали недовольство в министерстве иностранных дел Венгрии,  сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.

«Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал последние заявления президента Румынии Клауса Йоханниса как «особо нецивилизованные и направленные на разжигание ненависти и попросил главу соседнего государства проявить больше уважения к венграм, проживающим в Румынии», - сказано в сообщении.

Спор возник после того, как нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об автономии Секейского края – региона в центральной Румынии, населенного этническими венграми. Законопроект был автоматически принят, поскольку из-за пандемии коронавируса отменили процедуру обсуждения в течение 45 дней.

После этого Йоханнис обвинил Социалистическую демократическую партию в сговоре с партией венгерского нацменьшинства UDMR, которая поддерживает Йоханниса в том, что они хотят отдать Трансильванию Венгрии.

Министерство иностранных дел Румынии в ответ назвало заявления Сийярто «провокационными и несоответствующими», и просило Венгрию пересмотреть свое отношение и действия относительно Румынии.
ForUm

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