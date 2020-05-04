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Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103 950,0 млн грн, что на 11,6% или на 13 643,3 млн грн меньше плана (117 593,3 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

Кроме того, по сравнению с апрелем прошлого года доходы сократились на 7,1% (на 7 990,4 млн грн).

По данным Госказначейства, за январь-апрель доходы государственного бюджета составили 314 983,9 млн грн на 11,6% или на 41 392,9 млн грн меньше плана (356 376,8 млн грн).

По сравнению с январем-апрелем прошлого года доходы сократились на 2,3% (на 7 580,2 млн грн).

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету 1 мая составляет 17 631,8 млн грн (месяцем ранее - 10 517 млн грн).

 
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