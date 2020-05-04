За минувшие сутки, 3 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение и трое - боевые травмы.
Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.
По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Север». За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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