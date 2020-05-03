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Православные женщины в самые тяжелые минуты показывают пример настоящей веры во Христа и преданности Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал  ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белгородский Сильвестр в своем видеообращении по случаю праздника жен-мироносиц, опубликованном на YouTube-канале пресс-службы КДАиС.

«Как мы знаем из Писания, первым весть о Воскресении Христовом была открыта женам-мироносицам, которые следовали за Христом до самого конца. На следующий день после того, как Христос был распят и погребен, женщины пришли к его Гробу, чтобы возлить масла ароматные. Что делали апостолы в это утро – мы не знаем, скорее всего, они прибывали в рассеянности и отчаянии, малодушии и сомнении. И только верные женщины, претерпев эту страшную ночь, пришли утром к своему любимому Учителю», - рассказал он. 

Епископ Сильвестр поясняет, что в день жен-мироносиц Церковь поздравляет всех православных женщин. 

«Опыт жен-мироносиц навсегда останется символом верности и преданности. И именно за эту преданность им первым и открывается радость о том, что Господь Воскрес из мертвых, а апостолы услышали эту весть уже от жен-мироносиц. Служение женщин Церкви разнообразно, но оно всегда сопряжено с любовью и заботой. Мы в этот день не просто отмечаем день памяти, а поздравляем наших православных женщин, которые, подобно женам-мироносицам иногда показывают в самые тяжелые минуты испытания настоящую веру, надежду, любовь и преданность Иисусу Христу и Церкви Христовой», - отметил владыка.

В день жен-мироносиц епископ поблагодарил всех прихожанок академического храма Киевской духовной академии и семинарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы за особую «материнскую заботу» о студентах и преподавателях Киевских духовных школ во время карантина.     

«Словом, делом, продуктами, утешением и всевозможными средствами поддерживали нас, дабы мы, оказавшись в такой ситуации, не почувствовали какого-то отчуждения, лишения и уныния. И в эти дни именно прихожанки нашего храма показали нам, какова должна быть вера, когда Христос живет в сердце», - сказал ректор КДАиС.
ForUm

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