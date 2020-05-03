На брифинге 3 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Одесская область опередила Черновицкую по количеству новых инфицированных (80 и 73 случая соответственно).

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый говорит, что такие показатели являются результатом нарушения карантина. Так, крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти «легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии».

Новые случаи в сутки зафиксировали:

Подольск — 178 случаев (55 в сутки).

Одесса — 78 случаев (2 в сутки)

Беляевский район — 53 случая (11 в сутки).

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимости усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы», — говорит чиновник и добавляет, что теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

«Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем, кто в этом нуждается», — добавляет глава ОГА.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.