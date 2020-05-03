также в разделеПроисшествия
Трое военнослужащих ООС получили боевые травмы 7
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара 8
В Ривненской области из-за коронавируса закрыли село 49
Коронавирус в Украине: ситуация на 3 мая 255
Снимал нарушение карантина: полиция Харькова открыла дело из-за нападения на журналиста 22
На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли украинские позиции 10
Годовщина трагедии в Одессе: возле Куликова поля произошли столкновения 178
Киберполиция нашла мошенников, которые обманули людей более чем на 3 млн гривен 23
Беспилотник боевиков сбросил гранату на украинских военных 70
При пожаре погибла 79-летняя жительница Житомирской области, которая жгла сухую траву 43
Спасатели еще ликвидируют пожары в Киевской и Житомирской областях 23
На Днепропетровщине упал и загорелся самолет, погибли 2 человека 20
На Донбассе враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ 37
В Украине зафиксировано 455 новых случаев COVID-19 35
Боевики 15 раз обстреляли украинские позиции 16
Возле военного арсенала в Балаклее произошел пожар 32
В Харькове задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете 104
Больницы ОРДЛО переполнены, коронавирусом заболели более 400 человек 3750

В Одесской области за сутки обнаружили 80 новых инфицированных, что является наибольшим показателем в Украине. В облгосадминистрации говорят, что все из-за нарушения карантина.

На брифинге 3 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Одесская область опередила Черновицкую по количеству новых инфицированных (80 и 73 случая соответственно).

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый говорит, что такие показатели являются результатом нарушения карантина. Так, крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти «легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии».

Новые случаи в сутки зафиксировали:

Подольск — 178 случаев (55 в сутки).

Одесса — 78 случаев (2 в сутки)

Беляевский район — 53 случая (11 в сутки).

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимости усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы», — говорит чиновник и добавляет, что теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

«Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем, кто в этом нуждается», — добавляет глава ОГА.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги