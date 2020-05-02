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В шестую годовщину трагедии на Куликовом поле Украинская Православная Церковь провела панихиды по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Правосланую Одессу», в этот день Одесский митрополит Агафангел совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, которое транслировалось на медиа-ресурсах Одесской епархии, а также на городских телеканалах.

Митрополит Агафангел отметил, что «все трагические события в истории человеческого бытия являются напоминанием человеку о его греховности и необходимости обращаться к Творцу за помощью в трудные моменты испытаний и скорбей,  и просить Его милости, обращая к Нему свои искренние молитвы».
Заупокойные богослужения по погибшим в Одессе прошли 2 мая во всех храмах Одесской епархии, а также в других епархиях УПЦ.

Как рассказал Центру информации Неженский митрополит Климент, сегодня он служил «литургию с заупокойным поминовением всех приснопоминаемых православных христиан во граде Одессе сожженных».   

2 мая 2014 года в результате противостояний в Одессе погибло около 50 человек, более 40 из них – при пожаре в Доме Профсоюзов на Куликовом поле. Из 43 опознанных 32 человека отравились газом, испарениями или погибли от ожогов, 10 разбились насмерть, выпрыгивая из окон, 6 человек  погибли от огнестрельных ранений. Самому старшему погибшему было 70 лет, самому младшему – 17.
ForUm

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