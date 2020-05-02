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Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято в ходе заседания комитета по ЧС, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гибреисус во время брифинга.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - заявил он.

Он также добавил, что вывод о том, что пандемия, по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, сделано на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов. Решение было принято единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

Напомним, Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в качестве мести за коронавирус.
ForUm

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