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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится у сообщении пресс-службы Белого дома.

«Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», - отмечается в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.
ForUm

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