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На Киевщине православная молодежь передала Пасхальные подарки для воспитанников детского дома для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, 27 апреля глава семейного отдела протоиерей Иоанн Омельчук вместе с молодежью посетили детский дом в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, присоединившись к епархиальной акции «Частичка доброты для малой сироты».

«Детям были переданы наборы для творчества и пасхальные сладости. Жаль, что из-за карантина не удалось пообщаться с воспитанниками детского дома, но нам удалось увидеть их улыбки из окон помещения. Надеемся, что эти дети будут иметь светлое и прекрасное будущее», - рассказали в Бориспольской епархии УПЦ. 
ForUm

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