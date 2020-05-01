Верующие и духовенство Украинской Православной Церкви Калиновского района собрали гуманитарную помощь для погорельцев Житомирщины.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, пострадавшим от пожаров передали одежду, продукты питания, медикаменты, хозяйственные и строительные инструменты.

По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, представители Винницкой епархии УПЦ доставили в пострадавший от пожара поселок Магдин Житомирской области гуманитарную помощь, которую священники и верующие Калиновского района собирали на протяжении Пасхальной седмицы.

Доставку гуманитарного груза, собранного усилиями прихожан, организовали священники Калиновки во главе с благочинным Владимиром Розманом.

Духовенство и верующие УПЦ купили для погорельцев бензопилу, сварочный аппарат, молотки, саморезы и другие строительные и хозяйственные инструменты на сумму 10 тыс. гривен. Также верующие пожертвовали личные инструменты, в том числе новый перфоратор.

Пострадавшим от пожара жителям передали лекарства и продукты питания (консервы, муку, тушенку, макароны и др.) на сумму более 5 тыс. грн., 20 мешков одежды, 20 ящиков консервации, игрушки, сладости.

В Винницкой епархии благодарят всех, кто присоединился к этому доброму делу.