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Община Свято-Троицкого собора Одессы вместе с православными волонтерами города организовывает бесплатные обеды для бездомных и малоимущих одесситов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Православную Одессу», бесплатные обеды община УПЦ раздает уже более месяца, и за одно кормление обеспечивает обедами до 200 человек.

«Уже больше месяца мы ежедневно по благословению владыки Агафангела силами молодежи совершаем кормление бездомных и малоимущих людей. Когда месяц назад возникла эта идея, мы собрались в нашем молодежном отделе при неимении никаких условий, только на энтузиазме. Позже мы уже нашли кухню, где есть необходимые условия для приготовления пищи людям, которые сейчас находятся в тяжелых условиях», - рассказал протоиерей Дмитрий Писарский.  

Церковь кормит не только одесских бездомных, сегодня среди тех, кто нуждается в элементарных обедах – много малоимущих и пенсионеров. Как рассказали в епархии, у каждого из подопечных Церкви – своя жизненная история, которая привела к тому, что человек оказался на улице, и

«Хочется всех призвать делать добро, потому что этим добром мы, в первую очередь, побеждаем зло в самих себе. Мы делаем добро во славу Божию и прославляем своими делами Иисуса Христа. Найти пару часов в день на карантине, когда многие сидят без работы – не так уж трудно, приходите - помогайте», - призвал священник.
ForUm

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