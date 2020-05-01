За прошедшие сутки, 30 апреля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
30 апреля потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.
По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.
За текущие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.
Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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