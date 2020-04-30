Парламентская ассамблея Совета Европы перенесла летнюю сессию на неопределенный срок.

Об этом сообщила руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Елизавета Ясько (фракция «Слуги народа»).

«Летняя сессия переносится пока на неизвестный срок, но состоится до октября», - написала она в Facebook.

Сегодня в ПАСЕ состоялось заседание Бюро и постоянного комитета, в который входит Ясько.

«В июне будет бюро и постоянный комитет, где, скорее всего, будет принято решение о конкретных датах проведения Ассамблеи в полном формате», - сообщила нардеп.

Кроме того, по ее словам, были приняты решения о работе комитетов и руководящих органов ПАСЕ в удаленном режиме.

Политик также сообщила, что 7 мая состоится еще одно заседание Бюро и постоянного комитета.

Как сообщал ForUm, весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы также решили отменить из-за угрозы коронавируса.