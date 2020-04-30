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Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend перенесен на 2021 в связи с пандемией коронавируса.

«Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend переносится на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом», - сообщили организаторы.

Новые даты Atlas Weekend: 6-11 июля 2021 года. Билеты, купленные на фестиваль в этом году, действуют на AW 2021.

«Сейчас мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный лайнап. – подчеркнули организаторы. - Это самое сложное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Последний месяц мы не теряли надежду и работали над созданием AW 2020, рассматривали разные варианты выхода из кризиса и до последнего верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Но наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, пришли к выводу, что перенос — единственное верное решение в этой ситуации».

Друзья, мы призываем вас в очередной раз выразить свою любовь к фестивалю.
ForUm

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