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Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства. Об этом сообщается на сайте подворья, пишет Meduza.

После постановки диагноза COVID-19 Пелипенко госпитализировали в 119-ю больницу Федерального медико-биологического агентства. В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже больницы, вышел на улицу и совершил попытку суицида перед храмом на территории медучреждения.

В СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя. Протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.

Предположительно, причиной действий Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель. Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
ForUm

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