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Прокуратура Киева совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС разоблачила руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственных документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн гривен, чем нанес ущерб государственному бюджету на указанную сумму.

В связи с этим руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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