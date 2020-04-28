Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

Цена на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 23,99 грн/л, на бензин А-95 — до 24,99 грн/л.

Последний раз эти розничные операторы снижали цены на прошлой неделе, 23 апреля. Тогда бензин и ДТ подешевел также на 50 коп./л.

Всего с начала апреля стоимость топлива на станциях ОККО и WOG снизилась на 2 грн/л.

Во вторник, 28 апреля, на 1,00-1,50 грн/л подешевели бензины в сетях AMIC, «Татнефть», SKY и Motto. Такие сети как UPG, Chipo, «Катрал» и SUN OIL опустили цены на 20-50 коп./л.