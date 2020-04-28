Коронавирус в мире заразил уже более 3 миллионов человек и инфекция не утихает. Например, в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии сейчас растет количество инфицированных COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что конец пандемии коронавируса еще не близок, сообщает УНИАН.

«Пандемия далека от завершения», - подчеркнул глава ВОЗ.

Также он очень обеспокоен уровнем медицинского обслуживания, особенно у детей. «Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу», - отметил гендиректор организации.

По данным ВОЗ, в результате пограничных и других ограничений из-за пандемии в более 20 странах не хватает вакцин от других болезней. «Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы поддержать их», - добавил глава ВОЗ.