В Дарницком районе Киева на улице Льва Ревуцкого в результате взрыв гранаты пострадали двое супругов, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты. Работники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, в результате взрыва получила незначительные ранения.

Полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.