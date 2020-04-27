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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего совещания со своими заместителями выступил с инициативой создания совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при ОП, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса главы государства.

По мнению Ермака, в состав совета могут войти участники боевых действий, которые сейчас защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры, военные и т.д.

Цель создания - оперативное реагирование на запросы ветеранов и их родных, поддержка в решении насущных вопросов.
ForUm

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