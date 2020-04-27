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Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных коммуникациях на тему о государственном долге. Их перечень содержится в рекомендациях по коммуникациям от министерства в адрес чиновников, сообщают Українські Новини.

Согласно этому документу, копия которого имеется в распоряжении издания, под запрет попали слова и фразы: дефолт, технический дефолт, реструктуризация репрофайлинг, отмена национализации Приватбанка, компромисс с бывшими владельцами Приватбанка, рецессия и некоторые другие.

Также рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами. Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.

Также рекомендовано не давать комментариев каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.

В рекомендациях отмечено, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

Невыполнение рекомендаций и разглашение информации, отмечено в документе, может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны.

 
ForUm

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