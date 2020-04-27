также в разделеРелигия
Ректор КДАиС сообщил о реальной ситуации с COVID -19 в Киевских духовных школах 14
На Винниччине Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подавать записки онлайн 7
В УПЦ объяснили, почему электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна 16
В УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской катастрофы 13
Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-тренинги для подростков 7
Церковь опубликовала тексты домашних молитв на Радоницу за умерших 26
В Киеве духовенство УПЦ и волонтеры раздали тысячу ужинов для бездомных 15
В Церкви супругам в условиях изоляции дали важный совет 11
Епископ УПЦ рассказал о непривычных условиях, которые возникли в Церкви из-за коронавируса 9
Во всех храмах Одесской епархии УПЦ будут ежедневно молиться о дожде 21
В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов 21
Юротдел УПЦ подготовил документы для защиты прав верующих 9
Киево-Печерская лавра готова к тому, чтобы обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом 30
Митрополит Антоний заявил о недопустимости нападок на Церковь в цивилизованном обществе 19
В УПЦ издали рекомендации для священников, как хоронить умерших от коронавируса 36
Мэр Почаева подчеркнул, что вспышка COVID-19 в городе началась не в Лавре 24
В Чернобыльской зоне состоялась Литургия в 34-ю годовщину катастрофы 17
Митрополит УПЦ рассказал, как Винницкая епархия на карантине помогает прихожанам и медикам 12

Распространяемые в сети сообщения о заражении коронавирусом 13 монахинь Ризоположенческого монастыря являются недостоверными.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу столичного Свято-Введенского монастыря, неправдивая информация распространяется среди жителей Фастовского района через  рассылку электронных сообщений.

«При проверке выяснилось, что данная информация является недостоверной. Официально данная информация не подтверждается сельсоветом села Томашовка, органами местной власти и самоуправления. В свою очередь мы также заявляем, что в Ризоположенческом мужском монастыре села Томашовка отсутствуют случаи заражения вирусом COVID-19. <...> Богослужения в монастыре проходят в обычном режиме», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что после окончания Светлой седмицы насельниками монастыря начали чтение Псалтыри, а богослужения в монастыре проходят в своем обычном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги