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Во всех храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви будут совершать ежедневно молебны о ниспослании дождя.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 26 апреля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по просьбе местных жителей прибыл на земли академии аграрных наук Украины в исследовательское хозяйство «Покровське».

Владыка совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений.

В последние месяцы погодные условия не благоприятствуют развитию сельского хозяйства и архиерей, помолившись, призвал всех людей объединиться в молитве и просить у Господа милости для прекращения засухи.

Люди, работающие на этих полях, отмечают, что такой засушливой погоды они никогда не видели и просят всех молиться о дожде для продолжения нормальной хлебозаготовки.
ForUm

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