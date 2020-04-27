За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня. 26 апреля противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.
Восемь нарушений режима прекращения огня прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Противник дважды обстрелял наши позиции у Лебединского, используя вооружение БМП-2, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.
Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Богдановки враг обстреливал утром и вечером из миномета 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотроицкого применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
У Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по украинским защитникам неподалеку Новотошковского.
По позициям возле населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил у Крымского враждебные наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
Военнослужащие ООС из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Катериновки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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