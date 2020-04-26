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Во вторник, 28 апреля в Украину прибудет рейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает возобновление авиарейсов для возвращения граждан из-за рубежа.

Об этом сообщает посольство Украины в Швеции.

Рейс Стокгольм-Киев вылетит из шведской столицы 28 апреля в 9:00, а прибудет в Борисполь в 12:00. Заказать билеты можно здесь. Их цена стартует от 5836 грн.

В посольстве отметили, что по решению Кабмина после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры «Дій вдома». Функционал приложения включает:

регистрацию в месте прохождения самоизоляции или обсервации;

фотоподтверждение пребывания по месту прохождения самоизоляции или обсервации;

экстренный звонок на горячую линию Минздрава Украины.

Если вы планируете воспользоваться этой возможностью вернуться домой, подробную инструкцию можно прочитать в сообщении посольства.

Напомним, 1 апреля в МВД заявили, что больше не дадут согласия ни на один чартер для эвакуации.
ForUm

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