Во вторник, 28 апреля в Украину прибудет рейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает возобновление авиарейсов для возвращения граждан из-за рубежа.
Об этом сообщает посольство Украины в Швеции.
Рейс Стокгольм-Киев вылетит из шведской столицы 28 апреля в 9:00, а прибудет в Борисполь в 12:00. Заказать билеты можно здесь. Их цена стартует от 5836 грн.
В посольстве отметили, что по решению Кабмина после возвращения в Украину граждане могут выбрать между двумя вариантами — либо согласиться на 14 дней обсервации (то есть не дома, а в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры «Дій вдома». Функционал приложения включает:
регистрацию в месте прохождения самоизоляции или обсервации;
фотоподтверждение пребывания по месту прохождения самоизоляции или обсервации;
экстренный звонок на горячую линию Минздрава Украины.
Если вы планируете воспользоваться этой возможностью вернуться домой, подробную инструкцию можно прочитать в сообщении посольства.
Напомним, 1 апреля в МВД заявили, что больше не дадут согласия ни на один чартер для эвакуации.
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