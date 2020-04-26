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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетили Чернобыльскую АЭС в 34-ю годовщину трагедии.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно сообщению, высшее руководство государства возложило цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на ЧАЭС. Присутствующие почтили память ликвидаторов минутой молчания.

Шмыгаль, комментируя поездку на ЧАЭС, вспомнил историю своего друга, который, несмотря на опасность, остался в Чернобыле в 1986 году.

«Он прекрасно понимал, что происходит, но оставался и делал свою работу. После эвакуации еще полгода искал свою семью. Каждый год я звоню ему в этот день, чтобы сказать лишь одно слово: «Спасибо!», — написал глава правительства в Telegram.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Киевскую область президент осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне и вручит государственные награды работникам ГСЧС, которые принимали участие в тушении.

Напомним, что 34 года назад, 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, последствия которого ощущаются до сих пор.
ForUm

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