также в разделеПолитика
Правительство объявило конкурс на главу налоговой 5
Зеленский и Шмыгаль посетили Чернобыль 8
Разумков рассказал о внеочередном заседании Рады 21
Зеленский почтил годовщину трагедии на ЧАЭС 31
Кабинет министров Украины создал межведомственную группу для борьбы с COVID-19 14
Президент Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Рады 36
Медведчук: 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России, и число этих людей растет 126
Зеленский подписал закон о борьбе с «поправочным спамом» 25
Кабмин уволил Нефедова и Верланова 34
«Уверен в поддержке Зеленского»: Саакашвили верит, что его назначат 30 апреля 29
Грузия прогнозирует ухудшение отношений с Украиной из-за Саакашвили 33
Полгода без зарплаты и игнор в ОП: Языковой омбудсмен увольняется 68
Шмыгаль: Пенсионеры уже получают «карантинную» тысячу 31
Рада создала ВСК по расследованию возможной коррупции в налоговой и таможне 17
Зеленский назначил нового главу Прикарпатья 44
Яблоков: Медведчук предлагает за свои средства профинансировать тестирование украинцев по репрезентативной выборке 29
«Пленки Лероса»: фигуранты отказались писать заявления и отрицают дачу взяток 19
ВР разблокировала подписание закона против «поправочного спама» 14

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявляют, что несмотря на различные проблемы в стране, прилагают максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В заявлении говорится, что Украина ежедневно сталкивается с многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения и чернобыльской проблематикой в целом. Однако страна успешно борется с последствиями аварии и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию, добавили в МИД.

В Украине ценят совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Также на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский назвал катастрофу бедствием планетарного масштаба, которое должно стать предостережением на будущее.

«Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира», - заявил он.

Добавим, сегодня 34 годовщина Чернобыльской катастрофы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги