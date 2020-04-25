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В ближайшие дни погода в Украине изменится, осадки отступят, но придет похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в воскресенье, 26 апреля, ночью осадки возможны в большинстве северных и центральных областей, днем местами в Харьковской области ожидается значительный дождь.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, лишь на крайнем юге и востоке до +20. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Также прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

В понедельник, 27 апреля, незначительные осадки прогнозируют лишь кое-где на востоке. Температура воздуха днем опустится до +11...+15, лишь в Закарпатской области термометры покажут до +18. Ночью похолодает до +3...+7 градусов.
ForUm

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