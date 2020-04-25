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Община Свято-Вознесенского храма на Демиевке в Киеве передала пострадавшим от пожара жителям Житомирской области продукты питания и финансовую помощь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской митрополии, настоятель Свято-Вознесенского храма на Демиевке протоиерей Павел Кириллов вместе с волонтерами собрали посильную помощь для погорельцев в Житомирской области, где с 16 апреля 2020 года продолжаются массовые пожары. 

Община храма собрала для пострадавших продукты питания и финансовую помощь для приобретения предметов первой необходимости.

Обращаясь к волонтерам, отец Павел отметил, что огонь может быть как созидательной, так и разрушительной силой при ненадлежащем использовании, и «тогда приходит беда, подобная этой, и люди нуждаются в помощи».

«Только сообща и с Божьей помощью мы сможем и потушить пожар, и поддержать погорельцев», – подчеркнул протоиерей.
Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. За это время сгорело около 4 тысяч гектаров леса, огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых здания. По предварительным подсчетам, нанесенный пожаром ущерб составляет около 25 миллионов гривен.
ForUm

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