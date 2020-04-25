Настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве выписали из больницы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом архиепископ Обуховский Иона рассказал на своей странице в Фейсбук.

«Дорогие друзья, Милостью Божией я в Ионинском монастыре. Выписан из Александровской больницы с отрицательным тестом на коронавирус. Во вторник буду делать второй, подтверждающий тест на коронавирус. Если все будет хорошо, то после вторника меня можно считать исцелившимся», – рассказал он.

Также архиепископ поблагодарил медиков Александровской больницы за лечение.

«Очень благодарю вас за ваши молитвы, за переживания и прошу продолжать молиться за братию нашего монастыря – и за тех, кто здрав, и за тех, кто заразился и находится сейчас на лечении. Спаси вас Господь», – обратился к верующим настоятель Ионинского монастыря.