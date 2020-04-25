Настоятеля Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве выписали из больницы.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом архиепископ Обуховский Иона рассказал на своей странице в Фейсбук.
«Дорогие друзья, Милостью Божией я в Ионинском монастыре. Выписан из Александровской больницы с отрицательным тестом на коронавирус. Во вторник буду делать второй, подтверждающий тест на коронавирус. Если все будет хорошо, то после вторника меня можно считать исцелившимся», – рассказал он.
Также архиепископ поблагодарил медиков Александровской больницы за лечение.
«Очень благодарю вас за ваши молитвы, за переживания и прошу продолжать молиться за братию нашего монастыря – и за тех, кто здрав, и за тех, кто заразился и находится сейчас на лечении. Спаси вас Господь», – обратился к верующим настоятель Ионинского монастыря.
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