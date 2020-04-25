Полиция установила личность поджигателя храма Украинской Православной Церкви в Лукавцах на Буковине.

Фото: УНИАН

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нацполиции Украины в Черновицкой области, поджигателю храма святой Параскевы Сербской в Лукавцах грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

24 апреля 2020 года Национальная полиция Украины в Черновицкой области сообщила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность поджигателя храма УПЦ в честь святой Параскевы Сербской в селе Лукавцы Черновицкой области.

«Им оказался 17-летний местный житель. Следователи Вижницкого отдела полиции сообщили парню о подозрении по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», – сообщили на сайте Нацполиции в Черновицкой области.

Данная статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 15 лет.

Ночью 15 апреля 2020 года загорелся старинный деревянный храм в честь святой Параскевы Сербской, спасти его не удалось.