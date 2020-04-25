Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения не выполнила свои задачи в свете распространения нового коронавируса и власти страны намерены принять меры для предотвращения подобного в будущем. Об этом глава Госдепа рассказал в интервью, стенограмму которого 24 апреля распространила пресс-служба ведомства.

«Эта организация не справилась со своей задачей защитить мир от глобальной пандемии. Мы не позволим, чтобы это произошло снова, и мы собираемся создать нечто, систему, которая позволит уменьшить риск повторения этого как со стороны Китая, так и со стороны других стран», − подчеркнул Помпео.

При этом он не привел подробностей относительно планов Вашингтона.

По словам госсекретаря, отказ США финансировать ВОЗ не является «наказанием». Цель президента США Дональда Трампа − заострить внимание на допущенных в организации ошибках, указал Помпео.

14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Напомним, США проводили полномасштабное расследование по лаборатории в Ухане.