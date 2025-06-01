Якщо США визнають Крим російським, це буде помилкою епічних масштабів, – Помпео

Якщо Сполучені Штати Америки визнають український Крим російською територією, то це буде помилкою епічних масштабів.

Про це заявив колишній державний секретар США Майк Помпео на Чорноморському форумі безпеки в Одесі, пише видання The Hill.

Майк Помпео закликав президента США Дональда Трампа відмовитися визнавати контроль Росії над територією України, захопленою силоміць.

Помпео заявив, якщо США визнають Крим російською територією, це буде помилкою епічних масштабів.

– Я розумію розчарування. Я не наївний щодо того, що фізично можливо в цей момент. Але це не означає, що треба казати: ми здаємося назавжди. Це одна з речей, які я сподіваюся донести, – додав Помпео.

У 2018 році Помпео – під час першого терміну президентства Трампа – опублікував Кримську декларацію, яка підтверджує політику США щодо відмови визнавати контроль Кремля над територією України, захопленою силою з порушенням міжнародного права.

Майк Помпео заявив, що збереження Кримської декларації є важливим і правильним.