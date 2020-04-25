В ночь на субботу, 25 апреля, жители Одессы ощутили несколько подземных толчков.
Как пишет Думская, землетрясение произошло примерно в час ночи.
По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.
Именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области. Больше всего подземные толчки ощутили жители многоэтажек.
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