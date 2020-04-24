В Одессе одно из зданий Свято-Успенского мужского монастыря Украинской Православной Церкви сгорело в результате поджога, начато уголовное производство.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Укрінформ», об этом сообщил руководитель ГУ ЧП в области Олег Бех на брифинге в Одесской облгосадминистрации.

«Сейчас на объектах монастыря еще работает следственно-оперативная группа. Однако есть основания полагать, что пожар возник в результате умышленного поджога. Мы убедились, что поджог был совершен в трех местах. Сгорели два транспортных средства, коровник и склад монастыря. Разбираемся в том, что произошло, надо установить виновников и привлечь их к ответственности», - сказал Олег Бех.

В отделе коммуникаций ГУ ЧП в области уточнили, что уголовное производство открыто по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что при тушении пожара травмирован 46-летний монах, который доставлен в больницу с диагнозом «закрытое повреждение голеностопного сустава».

Как сообщалось ранее, наместник Свято-Успенского монастыря монастыря архиепископ Виктор (Быков) заявил, что перед пожаром поступали угрозы духовенству.