Перед пожаром в одесском Свято-Успенского мужском монастыре в адрес обители и духовенства Украинской Православной Церкви поступали угрозы.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал Одесской епархии, об этом сообщил наместник Свято-Успенского мужского монастыря архиепископ Виктор (Быков).

«Я хотел бы сегодня обратиться к местной власти, к областной власти, к власти нашей страны, чтобы этот факт не был упущен. Потому что очень много сообщений на протяжении нескольких месяцев в комментариях под разными видео, в которых епархия освящает свою социальную и благотворительную деятельность. Очень много было сообщений о том, что нужно этот монастырь сжечь, и различные угрозы в адрес духовенства Одесской епархии поступали», - рассказал владыка.

По его словам, власти необходимо обратить внимание на угрозы, поступавшие братии монастыря, а также на то, что перед пожаром в Свято-Успенском монастыре за последние несколько дней произошел еще ряд поджогов храмов и монастырей УПЦ, в чем можно усмотреть направленную акцию.

«Нам очень жаль, что через злых людей Господь допустил такое в нашей обители. Но надеемся также на милосердие Божие. Наши сердца не унывают, благодарят Господа за милость Божию, Любая скорбь – это посещение Божие. Я надеюсь, что Господь даст нам и на дальнейшее время сил для того, чтобы мы по-христиански отнеслись к тому испытанию, которое Господь нам предоставил»,- отметил владыка.

Архиепископ Виктор поблагодарил всех, кто поддерживает братию в сложное время и призвал к усиленной молитве за мир.

«Я очень хочу жить в мирной стране под мирным небом, и молюсь об этом каждый день. И хочу вас всех попросить молиться. Потому что, если один человек будет молиться, не так скоро Господь примет эту молитву. А если мы все вместе объединимся едиными усты, единым сердцем, едиными надеждами на Господа, сплотим свои силы, как духовные, так и физические, Господь обязательно нам поможет», – подчеркнул наместник Свято-Успенского монастыря.

Как сообщалось ранее, в Одессе в ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре Украинской Православной Церкви произошел пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог. Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь.