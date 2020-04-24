Исполнительный комитет Львовского городского совета отказал родственникам агента НКВД Николая Кузнецова в перезахоронении останков разведчика в России. Такое решение исполком принял на заседании 24 апреля, передает ZAXID.NET.

Останки Николая Кузнецова, которые в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге. Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова уже не первый раз обратилась в горсовет, чтобы получить разрешение перезахоронить останки советского разведчика.

В конце 2019 исполком уже рассматривал вопрос о перезахоронении останков Кузнецова. Однако тогда члены исполкома перенесли этот вопрос и обратились в СБУ и Министерству культуры по оценке ситуации.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, и СБУ, и Министерство культуры негативно отнеслись к решению передать останки Кузнецова в Екатеринбург. Учитывая это, исполком городского совета принял 24 апреля решение окончательно отказать в перезахоронении останков Кузнецова в Россию.

«Я считаю, что это решение – актуально. Если мы сможем получить наших пленных домой, то мы будем тогда это учитывать», - прокомментировал решение исполкома городской голова Андрей Садовый.

Напомним, Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.