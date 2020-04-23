За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.
Подразделения из состава оперативно-тактической группировки «Восток» вчера зафиксировали 7 обстрелов со стороны оккупационных войск.
Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки.
Из направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.
По защитникам Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции недалеко от населенного пункта Орехово.
Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима «Тишина».
Потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.
С началом суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции ООС. По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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