За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки «Восток» вчера зафиксировали 7 обстрелов со стороны оккупационных войск.

Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки.

Из направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

По защитникам Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции недалеко от населенного пункта Орехово.

Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима «Тишина».

Потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

С началом суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции ООС. По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.