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Масштабные лесные пожары на севере Житомирской области могли возникнуть из-за повреждения электропроводов упавшими деревьями, заявил глава ОГА Виталий Бунечко.

«Одна из версий, которую рассматриваю представители ГосЧС, правоохранительные органы и работники лесного хозяйства – повреждение электропроводки из-за падения дерева в густом участке леса. Также таком быстрому распространению способствовал ветер скоростью 20-25 м/с, какого не было более 10 лет», - написал он в Facebook.

Уже на этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения. По предварительной оценке, комплексная очистка здаесь не проводилось более 30 лет.

«Эвакуированным гражданам предоставляется вся необходимая помощь, продолжается коммуникация с волонтерами по всей Украине, которые привозят теплые вещи и продукты. Кроме того, в течение дня мы осмотрели состояние разрушенных зданий в четырех наиболее пострадавших селах и пообщались с местными жителями этих сел», - сообщил Бунечко.

Напомним, второй масштабный пожар на севере Житомирской области вспыхнул 16 апреля.  

Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что ориентировочная сумма убытков от пожаров на Житомирщине составляет 25 млн гривен.

20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье. 
ForUm

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