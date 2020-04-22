Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об успешном запуске своего первого военного спутника Noor на орбиту Земли, сообщает Укринформ со ссылкой на Iran Front Page.

«Спутник был запущен двухступенчатой ракетой-носителем в центральном Иране в среду, 22 апреля 2020 года. Он был выведен на орбиту на высоте 425 километров от земной поверхности. Это главное достижение в космической отрасли Ирана», - говорится в сообщении.

Название спутника Noor переводится с персидского как «свет».

В феврале, после двух неудачных прошлогодних попыток, Ирана вновь не удалось вывести свой спутник Zafar на орбиту - ракета-носитель не смогла набрать надлежащей скорости.